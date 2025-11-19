Британска медия с подробности за мирния план за Украйна

Мирният план на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна предвижда запазване на държавния статут на руския език и гарантиране на правата на Украинската православна църква по отношение на Московската патриаршия.

Това съобщи Financial Times, позовавайки се на няколко източници.

Според британската медия американският план е изготвен съвместно с руската страна.

Публикацията посочи, че тази седмица е била предадена от специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в Маями.

Планът включва също намаляване на броя на въоръжените сили на Украйна наполовина, отказ на украинските власти от териториите на Донбас и намаляване на американската военна помощ.

В същото време източници от FT в Украйна заявиха, че предложението отговаря на "максималистичните изисквания" на Руската федерация и не заслужава да бъде обсъждано без съществени промени.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не е получила информация от САЩ по официални канали "споразумения" по Украйна, за които медиите пишат.

В същото време турският лидер Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда за продължаване на истанбулския процес, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза като коментар:

"Москва е отворена за продължаване, Москва е отворена за преговори" .

Според Песков, паузата в преговорите е възникнала поради нежеланието на украинските власти да продължат този диалог.

