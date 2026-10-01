Битката за Чудесата на България започна. Избери чудо и атракция

Битката за Чудесата на България започна. Стартираха най-чаканите избори. Тези, които не разделят, а обединяват – вотът за чудо и атракция на 2026 г.

10-те най-големи археологически открития тази година влизат в люта надпревара за одобрението на българите. Невероятните открития на Перперикон мерят сили с Рога на изобилието от село Блъсково и легендарния печат на цар Симеон Велики.

При атракциите в оспорваното състезание също участват 10 обекта. Долината на тракийските царе, обновеното Небет теле, емблемата на Плевен Кайлъка трупат точки в надпреварата.

Битката продължава до 7 октомври. Наградите ще бъдат раздадени на уникалния спектакъл-церемония „Българският код: Шевицата“, който „Стандарт“, „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ правят заедно с Народен театър „Иван Вазов“ на 12 октомври от 19 часа.

КЪМ АНКЕТАТА „ЧУДО“

КЪМ АНКЕТАТА „АТРАКЦИЯ“

ТОП 10 ЧУДО НА БЪЛГАРИЯ 2026

1. Имперският Перперикон (Екип на проф. Николай Овчаров)

Скалният град на траките поднесе епохална сензация, като разкри първите си монументални каменни статуи в човешки ръст от римската епоха и уникалния личен оловен печат на императрица Ирина Комнина. Находките извеждат Перперикон на изцяло ново равнище – от мистично светилище до блестящ и

мперски град с пищни скулптури и оживени площади, който и днес доказва величието си пред света.

2. Стъклената чаша „Рог на изобилието“ от Блъсково (Екип на доц. д-р Стилиян Иванов)

Изящен шедьовър на античното стъкларство от III век, изработен от изключително рядка двуцветна паста, който се превърна в най-сниманото съкровище на археологическото лято. Находката край Провадия няма аналог у нас и има едва няколко подобни паралела в цяла Европа, превръщайки се в ярък символ на благоденствието на древните ни земи.

3. Свещеният град Хераклея Синтика (Екип на доц. д-р Людмил Вагалински)

Мащабните разкопки край с. Рупите продължават да изумяват с разкриването на невиждана досега монументална архитектура около античния форум. След като обектът прикова вниманието с великолепно запазените си статуи, новите детайли от градската структура превръщат Хераклея Синтика в абсолютен хит за световния културен туризъм по долината на Струма.

4. Римският разкош на Рациария (Екип на доц. д-р Здравко Димитров)

Северозападният бастион на Римската империя край с. Арчар излиза от забравата, за да блесне с разкрития от Късноантичната епоха, показващи невероятния лукс на местната аристокрация. Уникалната архитектура и намерените скъпоценни бижута доказват, че Рациария е била истинска перла по Дунавския лимес.

5. Праисторическият мегаполис Провадия-Солницата (Екип на акад. Васил Николов)

Най-старият солодобивен и градски център в Европа затвърди статута си на световна сензация с нови разкрития около уникалните си каменни отбранителни системи. Проучванията доказаха съществуването на гениални праисторически каменни бастиони и технологии на над 6500 години – епоха, в която местните хора са произвеждали „бялото злато“ (солта) и са положили основите на първата европейска цивилизация. Това лято екипът на акад. Николов откри и доказателства за първото производство на бира у нас.

6. Мраморният град Лютица край Ивайловград (Екип на д-р Филип Петрунов)

Поднесе сензация още на старта на разкопките през юни: рядката монета на цар Иван Асен II. Археолозите откриха изключително добре запазена монета на българския владетел във вътрешността на крепостта. Макар и от бронз/мед, тя е с изключителна нумизматична стойност заради перфектния си релеф и е директно материално доказателство за присъствието и влиянието на Търновското царство в Източните Родопи през XIII век

7. Печатът на цар Симеон Велики (Екип на доц. д-р Росина Костова)

Уникална находка излезе при проучванията на ключовия средновековен обект край Велики Преслав – манастира на Георги Синкел. Открит бе изключително рядък оловен печат на цар Симеон Велики. Печатът носи надпис „На миротворния василевс многая лета“ и е доказателство за пряка кореспонденция и връзка на царския двор с този манастир от Златния век на България.

8. Скелетът в делва в Деултум (Екип на проф. Людмил Вагалински)

Уникален скелет в огромен кръгъл римски съд - долиум, на около 1600 години, откриха археолозите в най-голямата колония на римски ветерани от VIII Августов легион – Деултум, край днешната бургаска община Средец. Находката стана световна сензация, попадайки в най-престижните издания за археология и наука. Според версията на археолозите младият мъж е бягал от нападение и се е скрил в гигантския съд, но е загинал в него.

9. Тракийският некропол край Лясковец (Екип на д-р Калин Чакъров)

Невероятният успех на великотърновските археолози доказа, че земята ни пази неоткрити съкровища, изваждайки на бял свят богати погребални дарове, накити и оръжия на тракийската аристокрация. Проучването на могилите край Лясковец дава нов поглед към древния бит и е чудесен пример за триумф на регионалната археология.

10. Предримските пазители на Филипопол (Екип на РИМ-Пловдив)

Спасителните разкопки около Югоизточния обход на Пловдив разкриха неподозирано гъста мрежа от предримски тракийски селища и извънградски вили. Откритията буквално пренаписват икономическата история на древна Тракия, доказвайки че Пловдив е бил мощен притегателен център векове преди появата на Римските легиони.

АНКЕТА „ЧУДО“

Избери само един обект

ТОП 10 АТРАКЦИЯ НА ГОДИНАТА 2026

1. Долината на тракийските царе (Казанлък)

Абсолютният туристически хит на годината, който превърна наследството на одрисите в целогодишна световна атракция. Благодарение на иновативния мултимедиен център, макетите на емблематичните гробници, виртуалната реалност и възможността туристите да се облекат в царски тракийски дрехи, комплексът се превърна в истински дигитален портал към Античността.

2. Архитектурен резерват „Небет тепе“ (Пловдив)

Вечният град на Европа отвори сърцето си с напълно завършената и социализирана визитна картичка на древния Пловдив. Небет тепе посреща хиляди туристи на денонощие с художествено осветление, достъпни пешеходни алеи и интерактивни информационни системи, които разказват 8000-годишната история на трихълмието.

3. Триградско ждрело и пещера „Дяволското гърло“ (Девин)

Величественият Родопски феномен се превърна в истинска дигитална сензация благодарение на иновативната технология за добавена реалност (AR). Посетителите вече не просто съзерцават най-високия подземен водопад на Балканите, а буквално преминават през портите на Подземното царство на Хадес, съживявайки древния мит за Орфей през екраните на своите смартфони.Един от най-внушителните примери за успешна консервация и експониране в Югозападна България. Раннохристиянският комплекс пленява посетителите с реставрираните си уникални мозайки, експонирания баптистерий и мултимедийните гидове, превръщайки града в притегателна дестинация за културно-исторически маршрути.

4. Възроденият комплекс Кръстатата казарма и Пазарлук джамия (Видин)

Уникален пример за етнорелигиозна толерантност и споделено наследство, превърнати в регионален Бранд. Обновеният етнографски комплекс в Кръстата казарма и социализираната библиотека на Осман Пазвантоглу предлагат на туристите неповторима разходка из мултикултурния дух на старопрестолния Бдин.

5. Еко-атракцион „Мистичният водопад Скока“ и Тектонски гребен (Кайлъка, Плевен)

Водещият природен феномен съчетава величествения каньон в парк „Кайлъка“ и новоизградените екопътеки с наблюдателни платформи, дигитални табла за биоразнообразието и атрактивни зони за отдих. Той привлече стотици хиляди любители на зеления туризъм.

6. Историко-археологически резерват „Мадара“ (Шумен)

Свещеният за българите Мадарски конник получи нов живот чрез мащабен проект за лазерно 3D сканиране, виртуална визуализация в информационния център и облагородяване на подстъпите към голямата пещера и параклиса „Св. Пантелеймон“, правейки преживяването вълнуващо за всяко поколение.

7. Средновековен комплекс „Червен“ (Русе)

Една от най-величествените средновековни твърдини в България се утвърди като магнит за чуждестранни и български туристи с новата си социализация. Автентично реставрираната щурмова кула, виртуалните аудиогидове и организираните средновековни фестивали на открито превръщат близката река Русенски Лом в незабравимо приключение.

8. Мемориал „Априлци“ и Историческо Оборище (Панагюрище)

Люлката на българската свобода се превърна в най-мощния притегателен център на годината по повод грандиозния юбилей от 150 години от Априлското въстание. Историческите паметници в Панагюрище и свещената гора Оборище посрещнаха туристите с изцяло нови дигитални 3D мапинг спектакли, виртуални възстановки на първото Българско народно събрание и обновена туристическа инфраструктура, превръщайки националната гордост в жива, съвременна емоция.

9. Градът на птиците - праисторическо селище Юнаците (Пазарджик)

Откритите над 120 уникални глинени фигурки на птици и митични същества превръщат селището в страхотен визуален бранд, който разпалва въображението и привлича семейства с деца и любители на мистиката. Тази година се навършват 50 години от старта на разкопките, открили в Юнаците най-древното златно мънисто у нас – по-старо дори от съкровищата във Варненския некропол. В Юнаците е намерено доказателство за най-ранното производство на вино в Европа.

10. Сватбата от Рибново и писаните булки

Зимният сватбен ритуал в с. Рибново, община Гърмен, отдавна е магнит за туристи, които искат да се докоснат до най-автентичното преживяване в България. Традицията по изписване на лицето на булката с бял крем, пайети и варак и уникален визуален спектакъл, който се съчетава с пищността на изложените по улиците огромни чеизи, както и с възможност за кулинарен туризъм и обличане на туристите в традиционни носии.

АНКЕТА „АТРАКЦИЯ“

Избери само една атракция

Гласуването приключва на 7 октомври.

Отличията ще бъдат връчени на 12 октомври в Народния театър „Иван Вазов“ по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“.