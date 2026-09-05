Уникален златен пръстен на благородничка откриха у нас

Уникален златен пръстен-печат от XIV век, принадлежал на видна византийска аристократка, е открит в района на Златоград – в западната част на средновековната област Ахридос, чийто център е бил Перперикон.

Заедно с ценната находка са открити и златни монети от същата епоха.

Артефактите ще бъдат представени в 11:00 часа в музея в Стария град на Златоград. Музеят работи всеки ден и е сред най-посещаваните места в града.

Ценно откритие по стария път към Гърция

Фондът на музея се попълва по три основни начина – чрез археологически експедиции, покупки и дарения.

„Фондът на музея се попълва по три начина. Единият начин е при археологически експедиции, през годините са направени около 7-8. Вторият начин е от покупка. Третият е дарение, което е нашият случай“, разказа инж. Александър Митушев.

По думите му пръстенът е открит край града, по пътя към Гърция. Именно мястото на находката е особено важно за археолозите.

„И това е най-важното – че знаем откъде е и знаем, че може би е изпуснат по пътя или пък по някакъв начин загубен, преминавайки през прохода“, обясни Митушев.

Печатът разкрива ролята на жените във Византия

Според археолога проф. Николай Овчаров става дума за пръстен-печат, използван за подпечатване на важни документи.

Той е принадлежал на видна благородничка – Мария Севаста.

„Това е същият път, който е използван през 14 век – от времето, от което е и пръстенът. Става дума за пръстен-печат, с който са подпечатвани важни документи от видна благородничка – Мария Севаста – „севаст“ като титла“, посочи проф. Овчаров.

Находката дава ценна информация не само за търговските и пътните връзки в региона през XIV век, но и за мястото и ролята на жените във византийското общество и аристокрация.

Златоград и районът около него са били част от важен средновековен път, свързващ вътрешността на Родопите с териториите на юг от планината. Именно по този маршрут вероятно е преминала и притежателката на ценния печат, разказва bTV.