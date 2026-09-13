Уникален златен пръстен на благородничка откриха у нас
Пръстенът от XIV век е принадлежал на Мария Севаста и вероятно е бил изгубен по стария път към Гърция
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Пръстенът от XIV век е принадлежал на Мария Севаста и вероятно е бил изгубен по стария път към Гърция
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