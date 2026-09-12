Купища древни съкровища изскочиха от гробница на 5000 години
Монументалният долмен в Южна Испания крие човешки останки, слонова кост, кехлибар и изключително рядко праисторическо оръжие
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Монументалният долмен в Южна Испания крие човешки останки, слонова кост, кехлибар и изключително рядко праисторическо оръжие
Райска градина под земята
Находката в Панама може да помогне за разгадаването на общество, изчезнало преди повече от 1000 години
Работим в една област в Източната долина, близо до гробницата на кралица Хатшепсут, каза археолог
Нужни са спешни мерки
Египетски учени алармират за критични пукнатини и риск от срутване в легендарна гробница
Което поражда още много въпроси за египетската цивилизация
Надписът е скъсен и поставен в гроба
На плочата на гроба има само името Франциск
Държавата най-накрая се върна на мястото си, каза кметът Иван Алексиев
Сред останалите попадения са маса за дарове от червен гранит
Откриването на гробницата на Тутанкамон през 1922 г. е едно от най-значимите открития на 20 век
Експедицията е намерила и множество масови и индивидуални погребения от гръцко-римския перио
Находката е една от най-значимите от десетилетия насам
Стенописът с танцувална сцена може да изобразява действителното погребение на покойника
Даниела Агре разкри гробница на аристорат
Комплексът ще работи всеки ден от седмицата, а входът ще бъде свободен
Поради реставрация
Откритото е уникално инженерно решение
Все още текат изследвания