Едно от най-известните археологически чудеса на света е пред сериозна опасност

Едно от най-известните археологически чудеса на света - гробницата на фараона Тутанкамон в Долината на царете, е изправено пред сериозна опасност. Екипи от египетски археолози алармират, че древното съоръжение може да се срути, ако не бъдат предприети спешни мерки за укрепването му, съобщава NOVA.

Специалистите са открили дълбоки пукнатини в каменните блокове, които преминават през тавана на входа и през самите гробни камери. Те позволяват на вода да прониква в скалата, което води до влага, ерозия и растеж на гъбички, а това от своя страна разрушава древните стенописи по стените.

Причината за щетите се корени още в голямото наводнение през 1994 година, след което стените и таванът на гробницата са започнали постепенно да отслабват. Сега процесите се ускоряват и експертите предупреждават, че 3300-годишното гробно място може да се срути, ако не се предприемат незабавни действия за неговото съхранение.

Археолозите настояват за спешна намеса на реставратори и инженери, за да бъде спасено едно от най-добре запазените свидетелства за величието на Древен Египет - последният дом на момчето фараон, открит преди век от Хауърд Картър.

