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Комар погубил Тутанкамон

Комар погубил Тутанкамон

Най-модерният скенер в света спрял, след като сложили в него мумията Сърцето ми биеше до пръсване, когато застанах лице в лице с фараона, казва д-р...

14 февруари | 16:56
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