Едно от най-известните археологически чудеса на света е пред сериозна опасност
Нужни са спешни мерки
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Нужни са спешни мерки
Египетски учени алармират за критични пукнатини и риск от срутване в легендарна гробница
Малките слуги съпровождали хората в отвъдния свят
След скорошен ДНК анализ
Откриването на гробницата на Тутанкамон през 1922 г. е едно от най-значимите открития на 20 век
Аменхотеп III бил висок само 156 см
Нова възстановка на лицето и тялото на най-известния египетски фараон – Тутанкамон, пренаписва историята за 9-годишното дете, възкачило се на трона пр...
В продължение на десетилетия се носят слухове за мистериозно „проклятие“, което е сполетяло археолозите
Гробницата е разкрита от египетски и британски изследователи
100 г. откакто Хауърд Картър откри гробницата на Тутанкамон
Почти всички предмети от съкровището на фараона са реставрирани и подредени
Тежки болести повалят археолозите, влезли в гробницата. Освен Хауърд Картър, който я открива
Оказа се, че тя е вградена в тази на Тутанкамон
Изложбата за момчето фараон бие рекорди по посещаемост
За пръв път Египет ще реставрира позлатения ковчег на известния фараон Тутанкамон
Изложбата ще представи за първи път у нас съкровищата и саркофага с мумията на владетеля
Продажбата предизвика спор между аукционната къща Кристис и египетското правителство
Световноизвестната гробница на египетския фараон Тутанкамон беше реставрирана така, че да бъде съхранена за следващите поколения и вредите от туристич...
Кинжал, открит в гробницата на египетския фараон Тутанкамон, е изкован от желязо от метеорит, показва нов анализ на химическия състав на метала, цитир...
Най-модерният скенер в света спрял, след като сложили в него мумията Сърцето ми биеше до пръсване, когато застанах лице в лице с фараона, казва д-р...