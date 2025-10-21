Едно от най-великите открития в света се руши. Заплахата

Сто и две години след откриването на гробницата на Тутанкамон, египетски археолози предупреждават, че уникалният погребален комплекс е изправен пред сериозна структурна опасност, която може да доведе до необратими щети върху едно от най-ценните културни наследства на човечеството.

Критично състояние на скалния масив

Ново изследване на Университета на Кайро, публикувано в Journal of Archaeological Conservation, разкрива тревожни данни: дълбоки пукнатини са се появили в скалните пластове около гробницата, преминавайки през таваните на входната и погребалната зала. Според проф. Сайед Хемада, ръководител на екипа, напрежението в скалния масив е достигнало критични нива, а капацитетът на скалата, в която е издълбана гробницата — е почти изчерпан.

Материалът е особено чувствителен към климатични промени, като се свива и разширява при промяна на влажността. Това води до ерозия, проникване на дъждовна вода и развитие на гъбични колонии, които разрушават стенописите от XVIII династия.

История на наводнения и биологично увреждане

Последното голямо наводнение в района — през октомври 1994 г. — е запълнило гробницата с кална вода, ускорявайки процесите на биологично увреждане. Специалистите предупреждават за феномена rock bursting — внезапно разрушаване на скалата с експлозивен ефект, който може да унищожи значителна част от гробницата.

Проф. Мохамед Атия Хауаш допълва, че не само гробницата на Тутанкамон, но и самите планински склонове на Долината на царете са силно напукани, което създава риск от откъсване на скални блокове и увреждане на съседни гробници.

Историческо значение и културна стойност

Открита през ноември 1922 г. от Хауърд Картър, гробницата на Тутанкамон остава единственият кралски гроб в Долината на царете, намерен почти непокътнат. В нея са открити над 5000 артефакта, включително прочутата златна маска, която днес е символ на Древен Египет.

Тутанкамон, син на Ехнатон, управлява Египет между 1332 и 1323 г. пр.н.е., възкачвайки се на трона едва деветгодишен. Умира на 18 години при неясни обстоятелства, а гробницата му остава забравена повече от три хилядолетия.

Какво предстои?

Въпреки че непосредствен риск от срутване няма, учените подчертават, че дългосрочната стабилност на гробницата е сериозно застрашена. Необходими са спешни инженерни анализи, укрепителни дейности и мониторинг на влажността, за да се предотврати катастрофа.

Министерството на туризма и антиките на Египет вече е уведомено за резултатите от изследването и се очаква международна подкрепа за консервационни действия.

„Ако искаме да запазим това културно наследство, трябва да се действа незабавно,“ предупреждава проф. Хауаш.

