Уникално наше съкровище разкрива тайните на тракийските владетели

Едно от най-тайнствените тракийски наследства оживява в Летнишкото съкровище. То разкрива света на владетели, за които властта е била изпитание, а мъдростта крайна цел. История, мистицизъм и изящна изработка се срещат в тези древни символи на сила.

Откритие, което променя знанията ни за траките

В света на траките, където нямало писменост, най-важните послания са се предавали чрез изкуство. Летнишкото съкровище е именно такова послание - за власт, вярвания и път към мъдростта. Това уникално откритие, датирано между 385 и 335 г. пр.н.е., се състои от 23 апликации, изработени от сребро с позлата, които са били част от конска амуниция с юзда и нагръден ремък. Предполага се, че изящните украси са дело на двама майстори, работили по времето на владетеля Котис I през IV век пр.н.е.

Как точно това послание на древните е достигнало до нас, е не по-малко вълнуваща история. В един съвсем обикновен ден на 1964 година работници в околностите на ловешкото село Летница копаят на дълбочина едва половин метър и удрят нещо твърдо. Това е бронзов съд, обърнат с устието надолу, а в него се крие една от най-значимите находки в тракийската археология.

Драма и легенди около съкровището

Легендите за съкровището, за неговото разграбване и последващо събиране от местните власти и от жителите на селото прилича на сценарий от филм. Радослав Гущераклиев, главен уредник на Регионалния исторически музей в Ловеч, разказва: „Съкровището е открито случайно в околностите на селото, сега град Летница. По време на изкопни работи на дълбочина 50–60 см, работници попадат на бронзов съд. За кратко време съдът е изваден, съдържанието му изсипано на земята и разграбено. Благодарение на местните власти и археолога от Ловешкия музей Павел Павлов, с помощта на жители на Летница – Иван Василев и д-р Георги Николов – намерените предмети са събрани и предадени в античния фонд на Регионалния исторически музей на Ловеч. Винаги съществуват различни разкази, понякога дори с митичен оттенък, за съкровища, открити случайно в Ловешко или другаде в страната. Разбира се, има и легенди за хора, които може би са запазили нещо и за себе си.“

Върху древните орнаменти са изобразени тракийски конници в пълно бойно снаряжение, включително с пластинчати ризници (древна броня, съставена от малки метални пластинки). Попадаме и на драматични сцени от животински борби – две борещи се мечки, вълк напада кошута и грифон в схватка с лъв.

Посвещение, изпитание и тайнството на властта

Но това не са просто красиви орнаменти. За траките, които нямали писменост, тези изображения били единственият начин да предадат своите вярвания или да изтъкнат значението на аристокрацията. Както самият Гущераклиев подчертава, чрез златото и среброто траките са съобщавали нещо съществено с идеята да респектират народа. А как ние, хората на 21-и век, тълкуваме тези послания?

„Най-важното, което научаваме е начинът на управление на самата многолика древна Тракия през този период. Чрез тези апликации е показан пътят, по който трябва да премине тракийският аристократ. Той трябва да усвои определени знания постепенно, чрез изпитания, посвещения и обреди, за да достигне съвършенство. Този път символизира подготовката на владетеля да управлява страната си. Според една от апликациите – кръгла, с осем гонещи се конски глави – този цикъл трае осем години. През това време аристократът преминава през различни изпитания и ритуали, за да усвои знанието как да воюва, да защитава страната си. В края на този път той достига до състоянието на мист – на „мълчащия“, посветения в тайнството на властта и мъдростта“, казва Гущераклиев.

От Летница до Лувъра - пътят на едно чудо

След като е било събрано и съхранено Летнишкото съкровище поема своя път по света, като истински посланик на хилядолетното ни наследство.

„Представено е на различни континенти – Европа, Азия и Америка. Знаем, че през 2023-2024 година то беше представено в САЩ, в Лос Анджелис, след това в Северна Македония. Представено беше и в Париж, в Лувъра, през 2015 година.“

А когато не пътува, съкровището може да бъде видяно в Националния исторически музей в София – там, където всеки детайл от златото и среброто разкрива мъдростта на траките.

