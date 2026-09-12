Малко българско градче стана мечтано място за живеене
Летница е модерно и приветливо място
Следете всички новини, анализи и коментари за Летница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Летница е модерно и приветливо място
Златото и среброто на Летница продължават да ни предават послания от свят без писменост
Крушунските водопади са една от най-посещаваните туристически дестинации на Северна България
Единият от тях се свлича мъртъв върху имането
Преработвали краден петрол от сондажите у нас Камион с нафта издал незаконната рафинерия в Летница. Агенти на ДАНС са заснели близо 25-тонна цистерна...
Разкриха нелегална рафинерия за производство на дизелово гориво и петролни продукти край Летница. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Въл...
Видими резултати се постигат тогава, когато сме обединени. Затова нека всички да дадем подкрепата си за кандидата на ГЕРБ за кмет на Летница – Таня Мо...
Смърт застига откривателите му, наследниците им изчезват Мистерия обгръща и до ден днешен едно от най-въздействащите тракийски съкровища на България...
19 нови членове на БСП приеха в Летница, Ловешко. На възраст до 35 години са 15 от тях. В присъствието на зам.-председателя на БСП Бойко Великов се пр...
Едрите арендатори обричат селата на гибел, жалват се кметовете от платото "Българското село е в преломен момент, когато трябва да се реши - дали ще о...