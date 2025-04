Италия потърква ръце. Откриха гробница с уникална сцена

Гробница на 2500 години, украсена с яркочервени стенописи, в некропол близо до Рим смая археолози. Това съобщи Лайв сайънс.

Тя е създадена от етруските - народ, който процъфтява в Италия в средата на първото хилядолетие пр.н.е., но постепенно е завладян и асимилиран от римляните.

Гробницата съдържа цветни стенописи, изобразяващи различни сцени, като например мъже и жени, танцуващи до флейтист, се казва в изявление на италианското министерство на културата. На друга картина е изобразена жена, вероятно починалата, до двама млади мъже. В трета сцена е нарисувана ковачница.

Картината с ковачницата подсказва, че семейството на починалия е било металообработване. "Включването на уникална сцена на ковачница в живописната украса на една от стените ни позволява да хвърлим поглед върху икономическите източници на богатството на това семейство, което очевидно се е занимавало с метали", казва в имейл за "Лайв сайънс" Даниеле Федерико Марас, директор на Националния археологически музей във Флоренция и ръководител на екипа, разкопал гробницата.

Стенописът с танцувална сцена може да изобразява действителното погребение на покойника. Подобни сцени "се тълкуват от учените като отнасящи се до церемониите при погребението на членовете на семейството", казва Марас.

Липсата на надписи, човешки останки и гробни принадлежности показва, че гробницата е била ограбена. Самата гробница е в лошо състояние и се намира под друга, която вече се е срутила - се отбелязва в изявлението.

Гробницата е в некропола на Тарквиния, на около 72 км северозападно от Рим. "Около 6500 гробници са идентифицирани и класифицирани в Тарквиния, а около 200 от тях са изрисувани" - казва Марас. "Само няколко десетки от тях обаче имат фигурална украса със сцени, включващи банкети, танци, спорт, митове и представа за подземния свят", пише БТА.

