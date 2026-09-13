Рогозенското съкровище - 40 години научно чудо от сърцето на Врачанско
Най-голямото тракийско сребърно съкровище в Европа продължава да вълнува поколения
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Най-голямото тракийско сребърно съкровище в Европа продължава да вълнува поколения
Продължава принудителното източването на язовира във врачанското село Рогозен. Помпите работят денонощно и опасността е овладяна. Това съобщи кметът н...
Бедственото положение остава Водолази от „Напоителни системи" ще влязат днес в язовир „Рогозен -1" край хайрединското село Рогозен, за да обследват п...
Бедственото положение в общините Хайредин и Мизия остава в сила и на 9 май. Все още има опасност преливникът на изкуствения водоем да не издържа. Час...
Ситуацията в района около язовира край село Рогозен е овладяна и се нормализира, през последните часове валежи не е имало. В момента екипи на ГД „Пожа...