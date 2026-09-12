Откриха нови доказателства за библейската история за Мойсей
Намерените медни пещи и съоръжения в Южен Синай разпалват отново дебата за библейския път на израилтяните
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Намерените медни пещи и съоръжения в Южен Синай разпалват отново дебата за библейския път на израилтяните
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