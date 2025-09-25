Емили втрещи зрителите. И това направи

В Ергенът се случи нещо недопустимо, което със сигурност ще има широк отзвук и ще доведе до вълна от неодобрителни коментари.

Неочаквано за всички провокативната Емили Шишкова легна на шезлонг край басейна и започна да се пече гола до кръста.

Разбира се, това го правят много жени на плажа, но не е нормално да се случва в риалити по телевизията, още повече, че въпреки късния час, форматът може да е бил гледан и от деца.

Закономерно повечето участниците в продукцията се възмутиха от постъпката на Емили и я обвиниха че й липсва ценностна система. Някои пък подозираха, че тя играе някаква игра.

Габи също не бе на себе си от яд, след като видя какво се случва.

Най-грозно е една жена да разчита на бюста си или нещо външно, за да направи впечатление. Емили е отчаяна от липса на мъжко внимание и е готова да даде всичко от себе си. Тя изобщо не се цени като жена и човек, заяви иенфлуенсърката.

Емили обаче не само, че не смяташе, че се е изложила, но и не видя нищо нередно в поведението си и не счете за нужно да се извинява.

Аз нямам проблеми с голотата. Тя е толкова красива, тя е истинска, тя е творение за мен, тя е картина. Нямам търпение да се видя отстрани как изглеждам. На никой няма да се извинявам, категорична бе по бТВ студентката по право.

