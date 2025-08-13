Драма с новините на bTV. Зрителите побесняха

Драма с новините на bTV

В отпускарския август повечето предавания на bTV са в почивка. Явно обаче не само водещите са му отпуснали края, а и техническия екип на телевизията се е отдал на летен „айляк”. Това става ясно от сайта на телевизията, където вече не се качват емисиите новини.

След като зрители съобщиха за това, бърза проверка показа, че на сайта bTV+, където по принцип се качва цялата програма, стоят вчерашните новини, а дори и следобед актуалните емисии липсват.

Зрители твърдят, че проблемът е от по-рано, когато уж излъченото информационно съдържание уж е било качено, но не е можело да се стартира. Възмутените са доста, като някои коментират, че това не е поведение на телевизия, която претендира за най-високо ниво на професионализъм.

