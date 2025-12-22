Черпят чудни имена. Не пипайте нож

Днес почитаме чудна светица - избавителка от окови и отрови

На 22 декември православната църква почита Света Анастасия Римлянката – една от най-тачените жени-светици в дните преди Рождество. Родена в Рим в знатно семейство, тя израства между два свята: баща ѝ е езичник, а майка ѝ – тайна християнка, която я възпитава в дух на милосърдие и вяра. След ранната смърт на майката, духовен наставник на Анастасия става св. Хризогон, който я въвежда в християнското учение и я насърчава да посвети живота си на страдащите.

Анастасия посещава затворници, лекува болни, раздава имотите си на бедните и се прочува като „Фармаколитрия“ – избавителка от отрови. Според преданието тя лекувала хора, отровени от врагове или болести, и ги спасявала от смърт. По време на гоненията срещу християните е арестувана, измъчвана и накрая изгорена жива в град Сирмиум. Смъртта ѝ не прекършва почитта към нея – напротив, култът към Анастасия се разпространява из цялата Римска империя, а мощите ѝ по-късно са пренесени в Константинопол.

Традиции и поверия за деня

В народния календар денят на Света Анастасия е свързан с прехода към светлината. След зимното слънцестоене хората вярват, че светът бавно започва да се „отпушва“, а денят да расте. Светицата се почита като покровителка на болните, страдащите и всички, които носят тежки окови – било то физически или душевни.

На този ден жените палят свещ за здраве и за защита от зли сили. В някои райони се вярва, че Анастасия „развързва“ болестите и помага на хора, които са подложени на завист, уроки или неправда. В миналото майките оставяли до иконата ѝ дреха на болно дете, за да „поеме“ страданието му.

Кого закриля Света Анастасия

Светицата е покровителка на затворници, лекари, фармацевти, акушерки, както и на всички, които се борят с тежки изпитания. Смята се, че тя помага на хора, попаднали в безизходица, и „разплита“ съдби, които са били "завързани" от страх, болест или неправда. В народната традиция я наричат още Узорешителница – тази, която освобождава от окови.

Забрани и обичаи на 22 декември

Денят е свързан с чистота и въздържание. Жените не бива да перат, да режат с нож или да шият, за да не „режат“ здравето на дома. Не се започват нови тежки работи, защото се вярва, че няма да вървят на добро. Забранено е и да се изричат тежки думи или клетви – според поверието те се връщат многократно в дните преди Рождество.

В някои краища на България се приготвя постна трапеза, а вечерта се оставя залък хляб до иконата на светицата за здраве и благополучие.

Кой празнува имен ден

На 22 декември имен ден празнуват всички, носещи името Анастасия, Ася, Сия, Сийка, Таска, Наташа и производните им. Името означава „възкресение“, „възраждане“ – символично послание за светлина в най-тъмните дни на годината.

