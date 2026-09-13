Легендарен наш остров става парти зона на Евровизия
Черпят гостите от цял свят с най-вкусната рибена чорба с билки
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Черпят гостите от цял свят с най-вкусната рибена чорба с билки
Почитаме избавителката от окови и отрови
На този ден имен ден, според църковния календар, празнуват Анастасия и Анастас
Подложена била на адски мъчения
Запазете датата 15 август
В народните представи на българите светицата се е превърнала в своеобразно олицетворение на смъртта
Църквата почита паметта на Св. Анастасия на 22 декември
Над 20 000 са посещенията на острова това лято
Света Анастасия покровителства лекари и фармацевти
Бургаският остров Света Анастасия предлага истинско приключение на любителите на загадките
Празничните събития ще продължат до 16 август
Музеят ще остане затворен, но желаещите ще могат да посетят църквата “Успение Богородично”
Бургаски Ромео изненада с романтично предложение за брак любимата си. 24-годишният Ивелин Иванов поиска ръката на своята любима Елена на остров Света...
Отварят за гости Свети Иван с реставриран манастир, туристи го разглеждат със Св. Анастасия Островите Света Анастасия и Свети Иван ще бъдат свързани...
Туристическият сезон по чудесата на България се открива от утре. Атракции, културно-исторически паметници и природни феномени чакат гости от страната...
Остров Света Анастасия до Бургас е атракция №1 в кампанията "Чудесата на България", която вестник "Стандарт" организира за пета поредна година. Това р...
Севт III и Панагюрското злато в челните позиции на класацията на "Стандарт" Остров Св. Анастасия поведе и във втория тур на класацията "Чудесата на...
След дълго отсъствие от бургаската музикална сцена Белослава, заедно с Живко Петров (пиано), Калин Вельов (перкусии), Росен Захариев-Роко (тромпет) и...
Кметове без покана за публичния дебат по 8-те нови маршрута на туристическото ведомство Голям гаф е пропускането на острова - атракция в туровете, въ...
Шест от Чудесата на България грабнаха медалите в едноименната кампания на "Стандарт" за 2014 г. В сряда вечерта БНТ излъчи директно от Студио 1 бляс...