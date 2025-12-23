Почитаме най-верния ученик. Черпят перлените имена

На 23 декември Българската православна църква отдава почит на един от най-светлите продължители на делото на Кирил и Методий – преподобни Наум Охридски. Историята го помни като най-младия от техните ученици, но и като един от най-устойчивите. Родом от Девол, от благороден български род, Наум избира пътя на духовното служение и се присъединява към Моравската мисия, където заедно с учителите си разпространява словото на роден език и защитава правото на славяните да се молят и учат на своя реч.

След смъртта на Методий и гоненията над учениците, Наум, Климент и Ангеларий намират убежище в България. Княз Борис-Михаил ги приема като духовно богатство. Климент е изпратен в Кутмичевица, а Наум остава в Плиска, където започва да обучава бъдещите български книжовници.

Създателят на Преславската школа и стълбът на Охрид

През 893 г., на историческия Преславски събор, когато столицата е преместена от Плиска в Преслав, Наум е назначен за учител на мястото на Климент. Той работи там седем години – време, в което Преславската книжовна школа се превръща в център на духовност, преводи и книжовна култура.

По-късно Наум се отправя към Охрид, където изгражда манастир на брега на езерото – днешният манастир „Св. Наум“. Там той служи, лекува, наставлява и създава традиция, която ще надживее вековете. Мощите му, положени в манастира, са почитани като източник на изцеления и духовна утеха.

Наум умира на 23 декември 910 г. – денят, в който и до днес се чества неговата памет.

Традиции и обичаи на 23 декември

Денят преди Бъдни вечер е време на смирение и подготовка за Рождество. Народната традиция го свързва с чистота на мислите и дома, с вътрешно успокоение и очакване на светлината.

На този ден се посещават храмове, палят се свещи за здраве и благословение. В Охрид и днес вярващите се стичат към манастира на светеца, за да се поклонят пред мощите му и да потърсят изцеление – традиция, жива още от Средновековието.

В някои райони се приготвя специална чорба „по охридски“ – кулинарен знак на почит към светеца и неговия манастир, известен с гостоприемството си към поклонници.

Какво не се прави на този ден

Според народните вярвания 23 декември е ден, в който не се започват нови начинания, не се вдига шум и не се влиза в спорове. Смята се, че човек трябва да бъде смирен, за да посрещне Светата вечер с чисто сърце.

Не се извършват тежки домашни работи, не се шие и не се плете – за да не се „заплита“ късметът в навечерието на Рождество.

Кой празнува имен ден

На 23 декември празнуват всички, които носят имената:

Наум, Бисер, Бисера, Бисерка, Бистра и производните им.

Името Наум означава „утешител“, а Бисер – „перла“ – символи на чистота, светлина и духовна стойност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com