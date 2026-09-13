Наумовден: Една храна е забранена днес
Не бива и да убивате паяк
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Не бива и да убивате паяк
Свети Наум създава Преславската книжовна школа
На този ден трябва да се обърне внимание на домашните животни и да се полагат специални грижи за тях
Ето предсказанията на древния мъдрец
Русе. Русе посреща тържествено новия митрополит Наум в събота. В 13 часа свещеници и миряни ще очакват владиката пред храма "Свети Георги" в град Бяла...
София. Приключи избора за нов Русенски митрополит. С пълно мнозинство от 13-те гласували членове на Св. Синод за такъв бе избран сегашния главен секре...
Вбеси родните владици, като коленичи и целуна пръстена на папа Йоан Павел II
Доростолският митрополит Амвросий ръководи избора на нов владика на мястото на митрополит Неофит
София. Избори за нов русенски митрополит се очаква да насрочи Синодът на заседанието си тази седмица. В дневния ред на владиците има такава точка и е...