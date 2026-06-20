Наумовден: Една храна е забранена днес

На 20 юни Българската православна църква почита паметта на Свети Наум Охридски – един от най-близките ученици на светите братя Кирил и Методий и една от най-значимите личности в българската духовна история.

Свети Наум е сред просветителите, които поставят основите на славянската книжовност и християнската вяра по българските земи. След идването си в България той работи рамо до рамо със Свети Климент Охридски, а по-късно продължава делото му в манастира край Охридското езеро, където прекарва последните години от живота си.

Според църковното предание мощите на светеца са известни с чудотворните си изцеления, особено при хора, страдащи от душевни и психични заболявания. Затова и до днес хиляди вярващи се обръщат към него с молитви за здраве, сила и духовна подкрепа.

На този ден Църквата почита и свещеномъченик Методий, епископ на Патара, загинал заради вярата си по време на гоненията срещу християните, както и Свети Калист – патриарх на Константинопол и известен духовен писател.

Според народните вярвания времето на 20 юни предсказва какво ще бъде лятото. Ако денят е дъждовен, се смята, че и месеците юли и август ще бъдат влажни. Многото комари и мушици вещаят плодородие, но и чести валежи, а активните паяци са знак за продължително и топло лято.

Съществуват и някои забрани. Народът вярва, че убиването на паяк на този ден носи нещастие, а консумацията на пилешко месо може да донесе лош късмет.

На Наумовден имен ден празнуват Наум, Бисер и Бисера.

Вярва се още, че молитвите към Свети Наум, отправени с чисто сърце, носят душевен мир, закрила и благословение за дома.

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