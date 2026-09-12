Наумовден: Една храна е забранена днес
Не бива и да убивате паяк
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Не бива и да убивате паяк
Най-великият български светец е небесен закрилник на народа ни
Какво означава името му?
Търсят местата, на които се е подвизавал, по записаното в житието му В народната памет първият български светия преподобни Йоан Рилски Чудотворец е...
София. Днес тържествено отбелязваме Деня на Св. Иван Рилски – Чудотворец, който се чества и като Ден на българския лекар. За Българския лекарски съюз...