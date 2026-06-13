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Свети Наум създава Преславската книжовна школа
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Свети Наум създава Преславската книжовна школа
Днес е голям празник
През 905 г. изгражда свой манастир, известен днес като "Св. Наум"
Православната църква чества паметта на Св. Наум
По време на пребиваването си в Рим (края на 867 или началото на 868 г.) е ръкоположен от папа Адриан II за свещеник