Първото българско Камино тръгва от Странджа към мощите на Свети Йоан Кръстител

Представяне на първия български поклоннически маршрут, който ще свързва Малко Търново с мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол, се проведе в Заседателната зала на Община Бургас. На срещата присъстваха представители на Camino Europa Compostela, Испанската федерация на асоциациите на приятелите на Камино де Сантяго, датски туроператор, специализиран в този тип туризъм, както и организаторите на проекта от българска страна, пише „Черноморски фар“.

Новият маршрут е с дължина 81 километра, вече е маркиран и преминава през Странджа, Черноморието и ключови духовни и културни места. Бургас ще има ролята на базов център за посрещане и изпращане на туристите, които ще пристигат през летището в града.

Идеята започва от откритието на остров Свети Иван

Кметът на Бургас Димитър Николов припомни, че началото на тази идея по своеобразен начин тръгва още през 2010 година, когато експедицията на проф. Казимир Попконстантинов открива реликвария с мощите на Свети Йоан Кръстител на остров Свети Иван край Созопол.

„Тогава не осъзнавахме какво сме открили. След време научните изследвания дадоха сериозни основания да се приеме, че това са автентичните мощи на духовния баща на нашия Спасител - Свети Йоан Кръстител. Това ни даде увереност, че Бургас и целият регион могат да бъдат създатели на нещо много по-значимо“, заяви Николов.

По думите му именно Бургас ще играе ролята на базов център, тъй като туристите ще пристигат и ще отпътуват през летището в града. Кметът подчерта, че проектът има значение и за разговорите с авиокомпаниите.

„Тази среща е част от аргументите ни в преговорите с Wizz Air и Fraport, защото те искат да им покажем бъдещи пазари“, каза още той.

Българското Камино и връзката с Европа

Първата презентация направи Хорхе Мартинес Кава от асоциациите на Камино де Сантяго. Той обърна внимание върху икономическия ефект от подобен тип туризъм.

По думите му основните участници в тези маршрути - поклонниците, или т.нар. пилигрими, често шеговито са наричани „ходещо евро“, защото всеки ден генерират разходи за местната икономика.

Изчисленията показват, че средно един пилигрим харчи около 43 евро на ден - за закуска, храна, напитки и нощувка. Според него това е сериозен принос за малките населени места по маршрута и надхвърля обичайните разходи на пътуващите само транзитно през даден район.

Хорхе Мартинес Кава подчерта още, че испанските асоциации имат желание българският маршрут да се присъедини към европейската мрежа чрез Румъния, където вече съществува подобен поклоннически път.

Идеята започва през 2025 година

Сред основните двигатели на проекта е Христина Йенсен, която заедно с Любомир Мечев стои в основата на българското Камино.

„Започнахме проекта през 2025 година. Ние живеем в чужбина, но желанието ни да направим нещо за България е огромно. Познаваме добре какво означава Камино за туризма и за самото преживяване на хората и искахме това да се случи и в нашата страна“, разказа тя.

Йенсен поясни, че първоначално са потърсили подкрепата на Сливенската света митрополия и лично на сливенския митрополит Арсений, откъдето получили благословия и пълна подкрепа. Впоследствие проектът срещнал съдействие и от католическата епархия, както и от общините по маршрута.

Първият маршрут вече е готов

Любомир Мечев обясни, че първият маршрут вече е напълно изграден. Той е с дължина 81 километра, започва от Малко Търново и достига до Созопол, като преминава през селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, излиза на Черноморието край Приморско и завършва при мощите на Свети Йоан Кръстител.

Маршрутът вече е маркиран със специални жълти стрелки, табели, информационни табла и каменни маркери, характерни за европейските поклоннически пътища.

„Много хора питат защо Малко Търново. Защото това е духовен център, входът на България откъм Турция, част от природен парк Странджа и място с огромно културно и историческо наследство“, обясни Мечев.

По думите му маршрутът комбинира по уникален начин природен парк, море, защитената територия Ропотамо, Бегликташ и финал в античния Созопол, като преминаването му отнема между 4 и 6 дни.

„Вярвай в Бургас“ - нов градски маршрут

Заместник-кметът по култура Диана Саватева представи и нов специален градски маршрут, наречен „Вярвай в Бургас - от историята до вратите на храма“.

Маршрутът започва от Туристическия информационен център, откъдето поклонниците получават специален пилигримски паспорт. Той се подпечатва по време на преминаването през включените обекти.

Сред тях са арменската църква „Сурп Хач“, храмът „Света Богородица“, Синагогата, Морското казино, Мостът, Етнографският музей, катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий“, Арката на Свети Николай и още редица духовни и културни места.

Обхождането му отнема около час и половина, като по маршрута са предвидени и възможности за кратки почивки.

Туризъм извън активния летен сезон

На срещата присъства и датски туроператор, специализиран в организирането на подобни турове. Той акцентира върху факта, че интересът към този тип туризъм постоянно нараства, а поклонническите маршрути имат потенциал да удължат туристическия сезон, тъй като най-често се преминават през пролетта и есента.

Председателят на Camino Europa Compostela Паскал Дюшен обобщи основната цел с кратко, но ясно послание: „Трябва да запалим младите към това“.

Проектът тепърва ще се разширява. В плановете вече влизат още три маршрута - един от Малко Търново към Царево, втори, който включва и Бургас, и трети, който би могъл да осигури връзката с голямата европейска поклонническа мрежа чрез Румъния.

Първото българско Камино дава на региона възможност да излезе извън рамката на класическия морски туризъм. Ако маршрутът бъде популяризиран добре и получи реална подкрепа от общините, църковните институции, туроператорите и местния бизнес, той може да превърне Странджа, Бургас и Созопол в част от нова европейска карта на духовните пътувания. Най-голямото му предимство е, че събира в един разказ природа, вяра, история, море и човешко преживяване - точно онова, което поклонническите маршрути търсят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com