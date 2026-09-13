Президентът открива международен форум за психичното здраве
Събират се експерти от цял свят
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Събират се експерти от цял свят
Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г.
Досега са регистрирани над 16 хиляди случая на заразени в 75 държави
Богомил Николов,изп. директор на Асоциация"Активни потребители" Първият риск от въвеждането на новия данък "обществено здраве" е, че производителите...