Бабинден! Вековни традиции и забрани, не пипайте конец
От 1951 г. датата е и официален Ден на родилната помощ
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От 1951 г. датата е и официален Ден на родилната помощ
Сутринта започва с пречистващата сила на водата
Облачността в дните до Ивановден ще е променлива
Защо на акушерките се подарява сапун?
Пожелавам на все повече млади лекари да изберат Неонатологията за своя специалност
По традиция бабата идва в къщите с червен и бял конец
Важно е всички майки на вече по-големи деца да се измият добре сутринта
На 21 януари се отбеляза Денят на родилната помощ
От 1951 година Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерите и гинеколозите
На трапезата задължително се слага млечна баница, сарми с месо и свинско с праз.
Честит Бабинден, благодарим ви, написа Алкин Неби
От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерите и гинеколозите
Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на акушерките
От 1951 г. Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите
На 8 януари (или на 21 януари по стар стил) празнуваме Бабинден в чест на бабата акушерка в селото
Ако на Бабинден времето е топло и ледът се топи, реколтата няма да е добра
Базар събра пари за лечение на гимназист Община Банско събра в четвъртък вечерта на празнична вечеря всички майки, родили своите деца през изминалата...
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Кметът на Видин Огнян Ценков тропна хоро, което всяка година акушерки и доктори от многопрофилната болница „Света Петка" изиграват по случай Бабинден....