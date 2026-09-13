Гласът на Янка Рупкина оживя! Ели Голдинг включи легендарната българка в новия си хит
Светът отново чу незабравимия глас на голямата народна певица, която си отиде през април на 87 години
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Светът отново чу незабравимия глас на голямата народна певица, която си отиде през април на 87 години
Предвидена е богата фолклорна програма, изпъстрена с автентична българска народна музика и танци
Трябва да бъдем горди с нашата народна музика, с нашия фолклор и красотата му
Новият концерт-спектакъл “Традиции” е с премиера 29 септември в Бургас
Народна музика звуча на покрива на Къщата музей и галерия “Андрей Николов”, за да изрази благодарност към всички ангажирани в борбата срещу коронавиру...
Стоян Янкулов – Стунджи ще бъде специален соло изпълнител на барабаните в големия концерт „Пейте с нас" по проект на Вели Чаушев и Асоциацията на млад...
Класика, джаз и народна музика изпълват зала „България" за националния празник 3-и март. През целия ден тогава ще се проведе събитие под надслов „Обич...
Наплив от 30 хиляди за откриването, кошмарни задръствания до поляните Възроденият събор на Рожен предизвика небивал интерес. Хаос и километрични коло...
Планините Рила и Пирин бяха огласени от музика и разтърсени от народни танци в събота. 550 души от 23 групи от цялата страна играха български хора на...