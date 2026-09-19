Китари превземат София! Десетки музиканти свирят заедно хитове на „Остава“, Nirvana и „Сигнал“

Оранжеви китари, оранжево звънят! Така е от вчера в София.

Масово свирене на китари, майсторски класове и творчески срещи очакват участниците в третото издание на Sofia Guitar Fest днес в парка на Националния дворец на културата, до кино „Кабана“.

Фестивалът, който започна в петък, предлага концерти, обучения за начинаещи и срещи с утвърдени музиканти.

Водещият ментор на форума проф. Цветан Недялков ще представи от 12:00 ч. интерактивния майсторски клас „От един звук до музика“, посветен на импровизацията, взаимодействието и творческия избор. В 15:00 ч. ще се проведе и творческа среща с него.

За първи път свой майсторски клас във фестивала има и Свилен Ноев от „Остава“. Темата е „Акустичната китара в рок група – от репетиционната до голямата сцена“. Музикантът ще сподели практическия си опит от концертната сцена и студиото, както и ще покаже как е записана и как се изпълнява на живо една от емблематичните песни на групата – „Шоколад“.

Десетки китаристи ще свирят заедно

Кулминацията на фестивалния ден ще бъде масовото свирене на китари от 17:00 ч. Към участниците ще се присъединят и проф. Цветан Недялков и Свилен Ноев.

В общото изпълнение са включени „Шоколад“ на „Остава“, „Може би“ на „Сигнал“, „Come As You Are“ на Nirvana и „Shape of You“ на Ед Шийран.

На сцената ще се представят и млади изпълнители – Presto от Благоевград, Антон Котас и Борис Христов, познат от „Гласът на България“. Борис Христов ще завърши вечерта със свой концерт.

Финалът на фестивала на 20 септември ще бъде с концерт на No More Many More.