В памет на Кирил Маричков! 200 музиканти правят нещо уникално в София
Ще се случи пред НДК
Следете всички новини, анализи и коментари за Китари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще се случи пред НДК
Той сам е участватвал в направата им
Те са били в ръцете на много световни звезди на рока
Музикантите от бургаската метъл-банда „Vrani Volosa вече са подарили първия инструмент на хижа "Балкански рози"
ХХV-ят Международен фестивал на китарата и цигулката «Децата на Паганини» започва утре /петък/ в Гоце Делчев. Музикалното атрактивно събитие се органи...
Близо 1000 китаристи ще участват в ХIХ Международен конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов" от 1 до 4 април в Кюстендил. Заявилите участ...
Благоевград. Регионален исторически музей – Благоевград бе домакин на Коледния концерт на възпитаниците по китара към Центъра по изкуствата в града. В...
Благоевград. Възродиха Международния фестивал на китарата в Гоце Делчев след няколкогодишно прекъсване. 23-то издание бе открито в четвъртък в Дома на...