Васил Найденов разкри тайната зад най-новата си песен
Певецът призна защо оставил парчето да „отлежи“ и как една фраза се превърнала в неговия нов припев
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Певецът призна защо оставил парчето да „отлежи“ и как една фраза се превърнала в неговия нов припев
Светът отново чу незабравимия глас на голямата народна певица, която си отиде през април на 87 години
Излиза на аудио и видео във всички дигитални платформи
Това предизвика вълна от коментари
Музиката е допринесла най-много за любовта между хората, обяви Трифонов
Какво каза един от участниците в него
Новата му песен е снимана в Исландия
Бритни Спиърс превзе класациите само за ден с новия си хит "Make Me". "Чувствам се по-жива от всякога. Музиката е единственият смисъл на моя живот и с...
Дичо с нова песен. Вчера той представи видеото на „Нощ и ден". Клипът е заснет на едно от най-екзотичните места в света, популярно още като „райската...
Лео Бианки направи първата си песен на майчин език. Парчето, което се казва "Se Torno", бе пуснато в сайта за видео споделяне YouTube точно в 20 часа...
Хип-хоп дуетът осмя култа към показния външен вид с маниашки тоалети Турбо Би стана барабанист на Румънеца и Енчев в новия им съвместен проект с Брас...
В последните часове на януари Миро сподели новата си песен "Има смисъл" с почитателите на българската музика. Месец преди това тя беше достъпна само з...
Адриана Николова – Пе4енката пусна свежо "любовно" видео към последния си сингъл "My Love". Видеото вече е качено в YouTube канала на Пе4енката и съвс...
Певицата Нели Петкова има ново парче. "BAD" e българо - американската продукция. Следващата седмица ще излезе и българската версия на парчето- "Лош"....
P.I.F. пусна новото си парче. От днес клипът на "Този ден" може да бъде видян в интернет. Музиката на парчето е дело на Димо, цялата група стои зад ар...
Дългоочакваното завръщане на музикалната сцена на една от най-гласовитите певици - Адел, вече е факт. След близо 3 години музикална пауза британската...
Момичетата от група "Инстинкт" се събраха след 15 години и сътвориха изключително музикално събитие Българската певица IVE, едно от лицата на Renilin...
„Като сватбена халка" е името на новата песен на Миро. Той я кръсти в студиото на "Здравей, България" и разказа подробности около нейното създаване....
Излезе новата песен на победителя в третия сезон на X Factor. В петък Славин Славчев и "Вирджиния Рекърдс" представиха официално "Лош съм за теб". Ви...
Б.Т.Р. излезе с нова песен. "Сто надежди" е поредният амбициозен проект на групата. Музиката е на Славчо Николов, а текстът на Александър Петров. В...