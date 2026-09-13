Всичко за Нова Песен

Следете всички новини, анализи и коментари за Нова Песен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Бритни се завърна с хит

Бритни се завърна с хит

Бритни Спиърс превзе класациите само за ден с новия си хит "Make Me". "Чувствам се по-жива от всякога. Музиката е единственият смисъл на моя живот и с...

18 юли | 1:15
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ЧУЙТЕ новата песен на Миро

ЧУЙТЕ новата песен на Миро

В последните часове на януари Миро сподели новата си песен "Има смисъл" с почитателите на българската музика. Месец преди това тя беше достъпна само з...

02 февруари | 11:20
0 коментара
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P.I.F. с нова песен (ВИДЕО)

P.I.F. с нова песен (ВИДЕО)

P.I.F. пусна новото си парче. От днес клипът на "Този ден" може да бъде видян в интернет. Музиката на парчето е дело на Димо, цялата група стои зад ар...

05 ноември | 13:18
0 коментара
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Адел се завърна с нова песен

Адел се завърна с нова песен

Дългоочакваното завръщане на музикалната сцена на една от най-гласовитите певици - Адел, вече е факт. След близо 3 години музикална пауза британската...

23 октомври | 16:54
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Б.Т.Р. с нова песен (ВИДЕО)

Б.Т.Р. с нова песен (ВИДЕО)

Б.Т.Р. излезе с нова песен. "Сто надежди" е поредният амбициозен проект на групата. Музиката е на Славчо Николов, а текстът на Александър Петров. В...

01 юни | 9:14
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