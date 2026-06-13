Коя е Елиза, заради която Бетовен промени света с музика
Тайната история на най-изпълняваната пиеса на всички времена
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Тайната история на най-изпълняваната пиеса на всички времена
Една от маските се намира в музейния фонд на Ватикана
Част от "Одата на радостта" по Шилер е химн на Европа
Относно слуха му
Историк твърди, че геният все пак е чувал с лявото ухо. Криел, за да научава истината
Концертът на 15 септември е в чест на 250 години от рождението на гения
Опери, изложби и конференции са планирани в Германия за 250-годишнината от рождението на гения