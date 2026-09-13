„Варненско лято“ на 100 години! За първи път жена дирижира
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
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Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
Издание 33 на международния театрален фестивал стартира на първи юни
Публиката гледа „Великденско вино“, „Хага“ и „Боже мой“
Самуел Финци и Волфрам Кох ще играят "Очакване на Годо" два пъти на голяма сцена в Народния театър
Звездният ансамбъл "Московски виртуози", покорил публиката в Европа и света, ще изнесе в петък един от най-очакваните концерти на Международния музик...
Кметът Иван Портних откри "Варненско лято" Една ударна и завладяваща Рапсодия Вардар, музикалната емблема на ММФ "Варненско лято", сложи началото на...
Варна. С пищна ритуална процесия и светещ рицарски парад откриват тазгодишното 22 –ро издание на международния театрален фестивал „Варненско лято". Ул...
Министърът на културата откри "Варненско лято" и отскочи до Двореца в Балчик
Министърът на културата Петър Стоянович ще даде старт на 21 –ото издание на Международния театрален фестивал