„Варненско лято“ на 100 години! За първи път жена дирижира
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
Следете всички новини, анализи и коментари за Мариус Донкин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
Моноспектакълът „Господин Ибрахим и цветята на Корана“ по едноименното произведение на Ерик-Еманюел Шмит обра овациите на журито
Готов съм да направим впечатляващ филм за Бранд България през съдбата на един човек
Старейшините в държавата да се обединят за Доктрина България, зове именитият актьор
Превзе като ми изрецитира "Лудият" на Шандор Петьофи, каза актьорът
Ето коментара на Ивайло Мирчев и Мариус Донкин
Шефът на Народния театър призовава първо да възстановим духа
30 години ѝ беше отнето правото да бъде на сцената, със съжаление отбеляза директорът на Народния
Шефът на Народния очаква скорошна среща с публиката
Тя е особено състояние на духа, заяви директорът на Народния театър
Плакетът е израз на признание за подкрепата както на генерала лично, така и на екипите на най-голямата болница у нас
Аня Пенчева, Георги Мамалев и Мариус Донкин отидоха лично в Ковид отделението на „Софиямед“
Известният актьор и директор на Народния театър беше отличен навръх Свето Успение Богородично
Бихме се поспрели в този безумен ритъм, в който прескачахме важните неща за нас, каза актьорът
Временното и тленното ни обсебиха, казва големият актьор
Ерик Еманюел Шмит излиза на 13 февруари на голямата сцена заедно с големия актьор
До преди 3 години отчуждението в Народния театър беше осезаемо, казва неговият директор
Десетки театрали казаха последно сбогом на легендарната режисьорка Юлия Огнянова, която си отиде на 93 години на 30 септември. Поклонението беше вчера...
Мариус Донкин в понеделник ще влезе в поредната си главна роля - шеф на Народния. Един от най-талантливите и очарователни мъжкари в родното кино и теа...
Мариус Донкин е спечелил финалния етап от конкурса за шеф на Народния театър. Прочутият актьор се е явил на "прослушването" в конкуренция с режисьора...