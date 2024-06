Мариус Донкин спечели голямата награда на международн фестивал в Косово

Моноспектакълът „Господин Ибрахим и цветята на Корана“ на най-успешния директор на Народен театър "Иван Вазов" Мариус Донкин по едноименното произведение на Ерик-Еманюел Шмит спечели голямата награда на тазгодишното издание на Международния фестивал „МоноАкт” в Косово, съобщи вестник „Коха диторе“.

Монодрамата на българския актьор и режисьор, която представя връзката между хората отвъд различията, беше изиграна в петък вечерта в Прищина преди закриването на фестивала и церемонията по награждаването. Донкин благодари за наградата пред публиката в театър "Додона" в косовската столица.

„Господин Ибрахим и цветята на Корана“ разгръща човешки съдби като послание за преодоляване на различията, тя е химн за обичта и толерантността, отбелязва косовското издание.

Постановката е отражение на детството на Момо (еврейско момче – бел. ред.), а действието се развива в стар квартал на Париж. Момо се отбива всеки ден в магазина на мюсюлманина Ибрахим и често краде от него. Отново в магазина Момо се запознава с момиче. Моноспектакълът превежда зрителя през драматични събития на фона на все по-близкото общуване между Момо и Ибрахим.

Наградата за най-добър режисьор беше присъдена на литовеца Алвидас Визгирда, режисьор и автор на постановката „Фабийонас“.

Наградата за най-добра мъжка роля бе присъдена на Исмет Аземи за изпълнението му в пиесата „Артист на тавана“ (Artisti në tavan), написана и режисирана от Агрон Гъргури и продуцирана от театър „Авдуш Хасани“ в косовския град Подуйева (Подуево).

Отличието за най-добра актриса взе актрисата Дунгаамаа Чимедцейе от Монголия за ролята ѝ в монодрамата „Скъпа моя. Това е само началото" (My darling. This is just the beginning).

Специалната награда на фестивала спечели постановката „Хеди: Животът и изобретенията на Хеди Ламар“ (Hedy: the life & inventions of Hedy Lamarr) на американката Хедър Маси, която е неин сценарист и продуцент.

Това е 16-ото издание на „МоноАкт”. В рамките на фестивала в Косово тази година бяха показани общо седем пиеси, пет от които състезателни, и бяха проведени театрални работилници, както и посещения на културни институции и природни забележителности.

Директорът на фестивала Ментор Зюмберай каза, че тази година програмата на фестивала e била разширена с нови събития особено в сравнение с първото издание на фестивала, когато е бил само конкурс. Зюмберай подчерта, че в следващите години театралните работилници ще се увеличават, а представленията от Косово, които „МоноАкт“ е избрало за несъстезателни, се представят пред международните актьори.

