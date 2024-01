Българска писателка удостоена с почетна награда

Българската писателка Здравка Евтимова е удостоена с новоучередената награда за фантастика "Доктор Т. О"Конър Слоун" ("Dr. T. O"Connor Sloane") в САЩ, съобщи писателката.

В сайта на издателството е отбелязано, че Здравка Евтимова е "един от най-изтъкнатите съвременни български автори, чието разпознаваемо творчество, удостоявано с международни награди, обогатява в дълбочина литературата в сферата на фантастиката и в по-широк план - литературата като цяло".

В началото на месец декември Starship Sloane Publishing издаде романа "Той носи моето мълчание" ("He May Wear My Silence") на Здравка Евтимова, припомнят от БТА.

В началото на 2023 г. от САЩ писателката получи и диплом за най-добър разказ с научнофантастични елементи.

Тогава нейното произведение "На Димитър - поет" ("For Dimitar - A poet") бе събрал най-много гласове от писатели и читатели на научнофантастична литература в платформата "Critters".

