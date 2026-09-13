Отиде си голяма писателка, душата на Пловдив
Тази сутрин ни напусна Божана Апостолова
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Тази сутрин ни напусна Божана Апостолова
На 96-годишна възраст
Тя е автор на около четиридесет романа, продадени в над 91 милиона екземпляра
През 2016 г. Хан Канг спечели международна награда "Букър"
Ирландският президент Майкъл Хигинс определи О'Брайън като "един от изключителните писатели на съвремието"
Полицията не даде незабавно обяснение защо е нахлула в Librairie Gouraya, книжарница в източния град Беджая
Представя сборник от разкази
Тя ще получи и диплом за най-добър разказ
Добра вест за почитателите и
Голяма загуба
Майка е на дипломата и политик Марин Райков.
Съпругата на Хари ще пише роман
Тя бе носителка на Нобеловата награда за литература за 1993 година
Карат я да поправя произведенията си, за да са в тон с комунистическата идеология Зимен ден на далечната 1952 г. Наскоро излязлата от затвора писател...
Почина авторката на „Да убиеш присмехулник" Харпър Ли, предаде Ройтерс. Писателката почина на 89-годишна възраст в родния си град Монровил, щата Алаба...
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Преди време Теодора Димова попада на уникална обява в телевизионен репортаж: "Давам ороци по български език". "Сбърканата дума е символ на цялото агре...
Известната писателка на еротични романи Джаки Колинс почина от рак на гърдата на 77-годишна възраст, предадоха световните медии. Трагичната новина съ...
Трилърът на аржентинската авторка Клаудиа Пинейро поставя проблемът за етиката на журналиста След броени дни на пазара ще се появи романът "Бетибу" о...
Хелга остана очарована от България и от вниманието на тукашните си читатели