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Почина писателката Харпър Ли

Почина писателката Харпър Ли

Почина авторката на „Да убиеш присмехулник" Харпър Ли, предаде Ройтерс. Писателката почина на 89-годишна възраст в родния си град Монровил, щата Алаба...

19 февруари | 21:43
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