Отиде си велика писателка, променила живота на хиляди жени

Отиде си велика британска писателка.

Барбара Тейлър Брадфорд, автор на бестселъри, преведени по цял свят, сред които „Пространството на един живот“, почина на 91-годишна възраст, съобщиха от издателството ѝ. Тя е починала „спокойно“ в дома си на 24 ноември, „заобиколена от любимите си хора“, написа HarperCollins в социалните мрежи. Частно погребение ще се състои в Ню Йорк (САЩ), където тя живее от 60-те години на миналия век, предаде АФП.

Тя е автор на около четиридесет романа, продадени в над 91 милиона екземпляра. Последният от тях, „The Wonder of It All“, е публикуван през 2023 г. „Барбара Тейлър Брадфорд беше наистина изключителна писателка, чиято първа книга, международният бестселър A Woman Of Substance, промени живота на толкова много хора, които я прочетоха“, каза Чарли Редмейн, управляващ директор на HarperCollins.

Книгата, която поставя началото на кариерата ѝ, е продадена в над 30 милиона екземпляра. Тя е адаптирана и за телевизията и получава две номинации за „Еми“. Тя е първата от поредица световни успехи, сред които са „Писмо от непознат“ и „Тайната на Ема Харт“.

Всеки от романите ѝ следва повече или по-малко една и съща повествователна структура: героиня, която се стреми да се реализира въпреки трудностите. Книгите ѝ са по-скоро семейни саги, отколкото романтични романи.

Родена е в Лийдс, Централна Англия, през май 1933 г. Започва кариерата си като машинописка в местния вестник „Yorkshire Evening Post“, след което е повишена като репортер. На 20-годишна възраст се премества в Лондон, където работи като журналист в „London Evening News“.

През 2007 г. е удостоена с Ордена на Британската империя.

