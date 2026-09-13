„Варненско лято“ на 100 години! За първи път жена дирижира
Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
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Тържествен концерт във Фестивалния и конгресен център
„Панчо Владигеров – младши и Kalki’s Family представят ВЛАДИГЕРОВ“ на турне из България
Четиримата внуци на големия композитор ще изнесат концерт в негова памет на 30 август
Монетата ще се продава от 11 март
Композиторът водил кореспонденция с русенеца Владимир Стоянов
Форумът представя 13 събития в София от март до юни
Донвена Пандурски поставя „Легенда за езерото“ на Панчо Владигеров, сценограф е родственик на Марк Шагал
Людмила Георгиева очарова публиката с песни на Добри Христов, Парашкев Хаджиев, Панчо Владигеров, Любомир Пипков
Варна. Внуците на Панчо Владигеров - Александър и Константин, ще са солистите на 15-ото издание на концерта "Шалом и приятели", посветено на 70-годишн...