Нов прочит на класическото наследство на Владигеров

Нов концертен проект обединява традиция, талант и съвременно звучене в уникален музикален формат, посветен на творчеството на Панчо Владигеров. Под заглавие „Панчо Владигеров – младши и Kalki’s Family представят ВЛАДИГЕРОВ“, събитието предлага оригинални аранжименти на емблематични произведения, изпълнени от нестандартен камерен състав ще прозвучат в четири града из страната: 29 април – Варна, 30 април – Габрово, 16 май – Казанлък, 17 май – Враца.

Концертът представя ново звуково измерение чрез съчетание на глас, ударни инструменти (ксилофон и вибрафон), флейта и пиано на четири ръце. Тази необичайна комбинация разкрива богатството и многопластовостта на музиката на Владигеров, като я доближава до съвременната публика по въздействащ и иновативен начин.

На сцената ще се изявят музикантите от Kalki’s Family: обичаният български артист Костадин Георгиев – КАЛКИ, виртуозната пианистка Мартина Табакова и техният син Теодор Георгиев. Към тях се присъединява и Панчо Владигеров-младши – внукът на великия композитор, който продължава семейната музикална традиция.

Концертна програма включва едни от най-обичаните произведения на композитора, сред които „Румънски танц №1“, „Хоро-стакато“, „Песен и Хумореска“ оп. 29, както и песни от Шуменския край. Богатството на жанровете в творчеството на Владигеров – инструментално, вокално и симфонично – позволява разнообразни интерпретации, които в този проект звучат с нова енергия и артистична свобода.

Форматът вече има международен успех – представен е в Примациалния дворец в Братислава по повод Националния празник на България. Със своята концепция и силно артистично присъствие, проектът „Панчо Владигеров – младши и Kalki’s Family представят ВЛАДИГЕРОВ“ се очертава значимо културно събитие, което съчетава уважение към традицията с модерно сценично мислене и нов живот за българската класическа музика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Турне в България

29 април – Варна , Градска художествена галерия, 19:00 ч.

30 април – Габрово , Художествена галерия „Христо Цокев“, 19:00 ч.

16 май – Казанлък , Музей „Искра“ (Нощ на музеите)

17 май – Враца, Градска концертна зала, 18:00 ч.

Билети онлайн и на касите на EasyPay в цялата страна, както и на място преди концертите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com