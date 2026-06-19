Световният ни рекордьор в Гинес и Наско от Б.Т.Р. взривиха бул. "Витоша"

Софийският булевард „Витоша“ стана арена на една от най-чистите, позитивни и магични музикални срещи, раждали се някога на родна земя. В основно действащо лице се превърна феноменалният млад български музикант Исус Ангелов. Тази година той записа името си със златни букви в световната история, след като официално завоюва Световен рекорд на Гинес за зашеметяващо 25-часово непрекъснато музикално шоу, доказвайки, че е номер едно на планетата. Истинското чудо обаче тепърва предстоеше в една съвсем обикновена софийска привечер.

Когато рок величието се преклони пред акордеона

Докато Исус Ангелов свири на улицата пред събралото се множество, по булеварда съвсем случайно преминават музикантите от легендарната рок група Б.Т.Р., бързащи за репетиция. Чувайки необикновения звук, рок титаните буквално замръзват на място. Те са напълно уловени и изумени от необятния талант, огромната енергия и неподражаемия стил на момчето с акордеона.

Музикантите от Б.Т.Р. застават в пълен захват от виртуозното изпълнение, докато пръстите на Исус буквално летят по клавишите. В този момент той засвирва световния рок химн на AC/DC – „Thunderstruck“. Изпълнението е толкова огнено, мащабно и мощно, че легендите от групата започват приятелски да се „заплашват“ и да се шегуват в пълен възторг, усещайки огромната конкуренция в лицето на младия виртуоз. Атмосферата се наелектризира до краен предел.

Магията на Rainbow и гласът на Наско

Веднага след взривяващото парче на AC/DC, Исус Ангелов прави бърз и гениален завой на своя акордеон, засвирвайки безсмъртната класика на Rainbow – „The Temple of the King“. Този жест докосва сърцето на фронтмена на Б.Т.Р. Наско, който не издържа на емоцията, застава плътно до момчето и запява великите куплети с емблематичния си, мощен глас.

След секунди, под бурните и нестихващи аплодисменти на огромната публика, която вече е блокирала пешеходната зона, се случва нещо напълно спонтанно. Цялата група Б.Т.Р. се включва в импровизирания концерт под открито небе. Те канят Исус Ангелов да свири заедно с тях любимите и златни рок парчета от репертоара на групата. Акордеонът и тежкият рок се сливат в невиждана досега симбиоза, която кара хората наоколо да плачат от щастие и да снимат с телефоните си този триумф на чистата музика.

Една приказна среща и сбъдната мечта

За младия световен шампион този ден ще остане най-светлият в живота му. Това е един паметен и напълно неочакван миг за момчето с акордеона. Самият Исус споделя в социалните мрежи, че е останал толкова развълнуван, че не е успял да заспи цяла нощ след тази приказна и вдъхновяваща среща с идолите си.

Сега в музикалните среди и сред хилядите фенове в интернет вече гори голямата интрига: Дали Б.Т.Р. няма да направят следващата голяма крачка и официално да поканят световния рекордьор Исус Ангелов да се качи на сцената като специален гост на някой от следващите им мащабни концерти? След подобно улично чудо, отговорът изглежда повече от ясен, а българската музика доказа, че няма граници, когато се прави с голямо сърце.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com