Мадуро стисна юмруци! Готви се за въоръжена борба

Непризнатията от голяма част от света президент на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине

от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба"

в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА.

"В момента се намираме в политическа фаза", каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV). "Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба", добави президентът на страната.

"Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима

във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн", продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите в този регион.

Според публикации вчера в американски медии Министерството на отбраната на САЩ е наредило изпращането на 10 изтребителя Ф-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com