Венецуелец отмъкна най-богатата принцеса на Европа

Мари Каролин, принцеса на Лихтенщайн, се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер във Вадуц.

28-годишната внучка на монарха на Лихтенщайн Ханс-Адам Втори е определена от швейцарския таблоид "Блик" като "най-богатата принцеса в Европа", отбелязва ДПА.

Тя се омъжи за 34-годишния венецуелец в катедралата "Св. Флорин" в столицата на Лихтенщайн, в събота, 30 август.

Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия.

Лихтенщайн се счита за много богато благодарение на активите в областта на недвижимите имоти, банковото дело и горското стопанство. Разположена в сърцето на Алпите, страната се простира на площ от едва 160 квадратни километра и има население от 40 000 души, припомня ДПА.

