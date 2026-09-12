Последна държава в Европа отмени забраната жени да я управляват
Страната даде право на жените да гласуват едва през 1984 година
Следете всички новини, анализи и коментари за Лихтенщайн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страната даде право на жените да гласуват едва през 1984 година
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Тържествата продължиха след брачната церемония в замъка на управляващата фамилия
Дори соло пътуващите могат необезпокоявани да кръстосват чаровните й селца
Принц Константин внезапно почина на 51 години
Вижте средният годишен доход на един човек от Лихтенщайн
Два са вариантите за КТБ, каза министърът на финансите Румен Порожанов Главният прокурор на Лихтенщайн Роберт Валнер потвърди пред агенция Ройтерс, ч...
Банкерът Цветан Василев се разследва за пране на пари в Лихтенщайн. Има официално искане за информация от Сърбия за статута на Василев и за причините...
Вадуц. Властите в Лихтенщайн разследват мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев за пране на пари, съобщи Национал...
Родните данъчни ще получават информация за лихвите по спестявания на българи в Андора Разкриват какви средства има по сметките на българи в банки в Ш...
Държавата е в топ 10 на най-богатите в света
София. Възможностите на България като място за инвестиции ще бъдат представени в Лихтенщайн. Това беше договорено на среща между Петрос Пилоридис, изп...