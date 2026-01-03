Мадуро обяви извънредно положение във Венецуела

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната след експлозиите рано тази сутрин, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.
Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.
Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ, предаде БТА.
Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.
