Нови подробности за взривовете в Каракас

Експлозии и ниско прелитащи самолети събудиха столицата на Венецуела, Каракас, предизвиквайки паника сред жителите и нова вълна от напрежение на фона на ескалиращия военен и политически натиск между Съединените щати и правителството на Николас Мадуро.

Снимка: Асошиейтед прес

Най-малко седем експлозии са били чути в различни части на града, като очевидци съобщават и за самолети, летящи на ниска височина над жилищни квартали. Към момента причините за взривовете остават неясни. Венецуелските власти не направиха незабавно изявление, а от Пентагона и Белия дом също не отговориха веднага на запитвания за коментар, съобщава Асошиейтед прес.

Жители от различни райони на Каракас излязоха по улиците, опитвайки се да разберат какво се случва. „Цялата земя се разтресе. Това е ужасно. Чухме експлозии и самолети някъде в далечината“, разказа 21-годишната офис служителка Кармен Идалго, която се е прибирала с двама свои роднини от рожден ден. „Усещането беше, сякаш въздухът ни удря“, добави тя с треперещ глас.

Въпреки случилото се държавната телевизия на Венецуела не прекъсна програмата си и продължи с излъчването на репортаж, посветен на венецуелската музика и изкуство, което допълнително засили объркването сред населението.

Инцидентът идва в момент, когато американските военни в последните дни извършват удари срещу лодки за трафик на наркотици в региона. В петък Венецуела обяви, че е отворена за преговори със САЩ за постигане на споразумение в борбата с наркотрафика.

Междувременно венецуелският президент Николас Мадуро заяви в предварително записано интервю, излъчено в четвъртък, че Съединените щати се опитват да наложат смяна на властта във Венецуела и да получат достъп до огромните й петролни резерви чрез продължителна кампания на натиск. Според него тази кампания е започнала с масирано разполагане на американски военни сили в Карибско море още през август.

Мадуро е обвинен в САЩ в наркотероризъм. По информация от американски източници, миналата седмица ЦРУ е стояло зад удар с дрон по пристанищна зона, за която се смята, че е използвана от венецуелски наркокартели. Това е първата известна пряка операция на американски сили на венецуелска територия, откакто Вашингтон започна атаки срещу лодки през септември.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп нееднократно заплашваше, че може да нареди удари по цели на венецуелска територия. САЩ вече конфискуваха санкционирани петролни танкери край бреговете на страната, а Тръмп нареди блокада на други кораби.

От началото на септември американските военни извършват атаки срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан. По данни, оповестени от администрацията на Тръмп, до петък са регистрирани 35 удара по лодки, при които са загинали най-малко 115 души.

Тези действия последваха значително струпване на американски военни сили край бреговете на Южна Америка, включително пристигането през ноември на най-модерния самолетоносач на САЩ, което увеличи с хиляди войници и без това най-голямото военно присъствие на Вашингтон в региона от поколения насам.

Американският президент е категоричен, че ударите са необходима ескалация за спиране на наркотрафика към САЩ и твърди, че страната му се намира в „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

На този фон иранската държавна телевизия също съобщи за експлозиите в Каракас, излъчвайки кадри от венецуелската столица. Иран поддържа близки отношения с Венецуела от години, до голяма степен заради общата им враждебност към Съединените щати.

