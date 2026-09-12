Бившият крал на Испания оплака самотата и разочарованието си
В новата си книга Хуан Карлос признава, че се чувства неразбран дори от сина си крал Фелипе VI
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В новата си книга Хуан Карлос признава, че се чувства неразбран дори от сина си крал Фелипе VI
Фелипе VI отива в Абу Даби, за да отдаде почит след смъртта на президента на ОАЕ
България все още чака развръзка с разследването на Къщата в Барселона
Бившият монарх напусна Испания, не е известно къде се намира
Гостът отседнал в президентски апартамент, една нощувка в който струва близо 11 000 евро
Бившият монарх обяви, че ще напусне страната
Върховният съд на Испания се съгласи да разгледа молбата на белгийката Ингрид Сартиау, която твърди, че е извънбрачно дете на бившия испански крал Хуа...
След цели 52 години заедно монархът на Испания Хуан Карлос I и съпругата му София слагат окончателен край на брака си, твърди вестник "Ла Република"....
Мадрид. Испанският Сенат даде своето съгласие за възкачването на трона на новия крал Фелипе Шести след абдикацията на баща му Хуан Карлос. Долната кам...
Селекционерът на Чили изгледа 1000 двубоя на испанците Доста странна шега се опита да направи испанският министър-председател Мариано Рахой. На офици...
Долната камара на испанския парламент прие с мнозинство от 299 гласа закона за абдикацията на крал Хуан Карлос. Против гласуваха само 19 депутати, а 2...
Испанският крал Хуан Карлос, който абдикира в полза на сина си, го е направил, "за да не остарее Фелипе, докато чака трона, което се случва с принц Ча...
С "Върнете ни царя" посрещат Хуан Карлос в София през 1993 г. "Ще затворим една страница от историята на Испания, която с грешките, достойнството и м...
Немската принцеса Корина е най-одумваната забежка на монарха Преди петнадесетина години в Мадрид се разказваше следната история: Журналисти забелязал...
Принц Фелипе се качва на трона след 18 юни Мадрид. Десетки хиляди испанци се включиха в демонстрации с искане за премахване на монархията в Испания с...
Принц Фелипе ще е новият монарх на странатаХуан Карлос дава път на младото поколение Испанският крал Хуан Карлос абдикира в полза на сина си принц Фе...
Мадрид. Крал Хуан Карлос на Испания реши да абдикира, обяви министър-председателят на страната Мариано Рахой. Крал Хуан Карлос, който е на 76, е упра...
Монархът даде първо ТВ интервю за ЧРД от 12 години насам