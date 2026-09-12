Всичко за Хуан Карлос

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Спомени за падналия крал

Спомени за падналия крал

С "Върнете ни царя" посрещат Хуан Карлос в София през 1993 г. "Ще затворим една страница от историята на Испания, която с грешките, достойнството и м...

07 юни | 6:55
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