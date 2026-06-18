НАТО се събира на ключова среща

Министрите на отбраната на страните от НАТО ще се срещнат днес в Брюксел, докато европейските съюзници са подложени на натиск от Вашингтон да увеличат отбранителните си способности и подкрепата за САЩ след войната в Иран, предаде ДПА.

През май Вашингтон обяви, че повече няма да осигурява определени военноморски и военновъздушни средства на европейските си съюзници в случай на конфликт като част от натиска си за увеличаване на разходите за отбрана в Европа и намаляване на зависимостта на континента от САЩ.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет се очаква да повтори исканията на Вашингтон в Брюксел.

Срещата ще се проведе и на фона на продължаващите разговори сред европейските съюзници за възможна военноморска мисия, водена от Франция и Великобритания, за осигуряване на корабоплаването през Ормузкия проток веднага след края на военните действия в конфликта с Иран.

След като САЩ и Израел атакуваха Иран в края на февруари, президентът на САЩ многократно критикува партньорите си в НАТО за отказа им да участват в конфликта.

В зависимост от развитието на ситуацията в Близкия изток участващите съюзници могат да вземат решение за подобна мисия на предстоящата среща на НАТО в Анкара през юли.

Очаква се министрите на отбраната на алианса днес да обсъдят и ядреното въздържане и подкрепа за разкъсваната от война Украйна.

Планирано е срещата на министрите да бъде последвана от конференция за поемане на ангажимент, насочена към набиране на допълнителна военна подкрепа за Киев, която ще бъде съпредседателствана от германския министър на отбраната Борис Писториус и министъра на отбраната на Обединеното кралство Дан Джарвис.

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