Топ дестинацията за края на зимата - Арабската Норвегия

Ако ОАЕ остава лъскавата витрина на Близкия изток, то Оман вече излезе от сенките като "автентична Арабия" и е прекрасен вариант за почивка в края на зимата.

Oman Air разшири полетите си до Европа и Азия, както и удвои връзките през Шарджа и Дубай.

През следващите 2-3 месеца температурите са приятни (между 25°C и 30°C), което позволява комфортно разглеждане на забележителностите, пустинни приключения и плаж.

Според туристическите гидове оманския продукт се различава забележимо от съседите си в Персийския залив по голямо разнообразие:

"Арабската Норвегия" на Мусандам с фиорди и разходки с лодка, зелената Салала с летния мусон на Хариф и зимните плажове на Индийския океан, както и планинската верига Джабал Ахдар с прохлада и хотели на ръба на каньоните.

За разлика от Шарджа, алкохолът е разрешен в повечето хотели в Оман, системата "ол инклузив" се въвежда активно, а в сравнение с Турция и Дубай, седмица в петзвезден хотел в Оман през зимата често струва доста по-евтино.

