Ново 20: Иранският дипломат номер 1 отрече за планирани срещи с Вашингтон

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна от Исламабад в Маскат, столицата на Оман, предаде иранската информационна агенция Тасним.

По време на посещението си министърът ще се срещне с висши омански служители, за да обсъди двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона.

Според външния министър Абас Арагчи, Иран все още не е убеден, че САЩ са наистина готови да възприемат изцяло дипломатическите методи за разрешаване на конфликти.

„Трябва да наблюдаваме колко готови са САЩ наистина да възприемат дипломацията“, пише Арагчи в X.

Външният министър нарече посещението си в Исламабад „плодотворно“ и каза, че е обсъдил с пакистанската страна „условия за окончателно прекратяване на агресията срещу Иран“.

По-рано днес Арагчи проведе разговори с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и главнокомандващия на въоръжените сили фелдмаршал Асим Мунир. Основната тема беше предаването на официалните „съображения и изисквания“ на Иран за постигане на примирие.

Арагчи и иранското външно министерство категорично отрекоха да са планирани преки разговори с представители на Вашингтон.

Според последните данни от следобедните часове, президентът Доналд Тръмп е анулирал мисията на своите емисари в Пакистан, след като стана ясно, че иранският министър е напуснал страната без да се осъществи контакт.

В реч пред дипломати в Техеран, Арагчи заяви, че Иран е готов да възобнови ядрените преговори, но само при наличие на „твърди гаранции“, че няма да има нови атаки срещу страната и нейните обекти.

Ситуацията остава напрегната поради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на САЩ и новите санкции срещу петролния сектор на Техеран, наложени ден по-рано. Пакистан продължава да играе ролята на основен посредник в тези индиректни преговори.

