Нови преговори за Ормузкия проток. Ключова среща

Представители на Оман и Иран водят преговори за улесняване на преминаването през Ормузкия проток, съобщи оманската държавна информационна агенция.

Ключовият маршрут за корабоплаване и доставки на петрол е затворен заради войната в Близкия изток.

Според информацията на медията експертите от двете страни са представили редица виждания и предложения по този въпрос, пише БНР.

Срещата е била на ниво заместник-министри на външните работи, както и експерти от двете страни.

На този фон продължават военните действия в региона.

Израелските сили съобщиха, че са нанесли тази сутри удари по повече от 120 цели в централен и западен Иран, сред които ракетни обекти.

В същото време израелските военни обявиха, че на тяхна територия са се задействали отбранителните системи заради вълна от ирански удари през нощта и тази сутрин.

