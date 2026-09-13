Вдигат магазин на Lidl върху концлагер. Австрия на нокти
Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
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Бизнес парк, който се строи на емблематично място, на което е бил нацистки концентрационен лагер в Австрия, предизвикаха вълна от емоции, а историците...
Луксозният затвор „Трент Парк“ крие необикновена шпионска история от Втората световна война
Предлага всички удобства
Някои смятат, че „Колос“ е първият цифров компютър в историята
От 124 тона кюлчета Португалия връща само 4
Има ли картата на съкровищата
Произведението е било откраднато от нацистите по време на окупацията във Франция
Ирмгард Фухнер е била на 18 г., когато е работела за шефове в концентрационен лагер
Нацисткия химн на Германия преди мача с Англия
Отнети са титлите на Ханс Франк, Бернхард Руст, Едвалд фон Масов и Едуард Колрауш - видни нацисти награждавани през 1939 и 1940 г.
Забраната на Столична община за провеждането му ще бъде спазена, каза Младен Маринов
Отварят архивите на "Папата на Хитлер"
Ползва се от хиляди лекари до днес и предизвиква дебати за морал и етика
До 1275 евро обезщетение за бойците на Третия райх
Преследвачите на нацисти Беате и Серж Кларсфелд бяха номинирани за почетни посланици и специални пратеници на ЮНЕСКО за преподаване на историята на Хо...
Днес в Люнебург в Германия започва съдебен процес срещу бивш служител в концентрационния лагер "Аушвиц" - 70 години след освобождаването на затворници...
Скандал с детски играчки, навяващи злокобни спомени от Втората световна война, избухна в Русия. Московската прокуратура образува наказателно производс...
Аржентински изследователи откриха на границата с Парагвай бункери, които е трябвало да се превърнат в убежище за нацистки престъпници. Три изградени о...
В модния свят се завихри пореден грандиозен скандал. Причината - твърдението, че Коко Шанел е била шпионка на нацистите. Френски изследователи казват,...
Австралийският премиер Абът (вдясно) пък препоръчал на Путин да не се опитва да връща стара слава от времето на СССР